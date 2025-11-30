Пахнущий мандаринами, книгами и ёлками привет. В воскресенье, в 19:00 управляющий Дюша Твердов прочитает лекцию о трех феноменах осени, а научные сотрудники сопроводят лекцию увлекательной дегустацией напитков. На лекции узнаешь о культурном феномене сентября, о методиках и истории сохранения продуктов в октябре и о том, почему ноябрь самый «тухлый» месяц в году. В дегустационный сет входят мини-версии следующих коктейлей: — урожайная колада; — костры рябин; — магия ферментации; — цветаевский бренди; — малышевский кедровник; — -16