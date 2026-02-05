Если тревога стала твоим незваным спутником, приходи на особенный вечер — чаепитие с психологом. Это безопасное пространство, где не будут читать нотации, а честно и по-деловому помогут разобраться с тревогой. Это не терапия, а практический ликбез и встреча с собой в компании тех, кто тоже устал переживать напрасно. О чём будешь говорить и что делать? — разберёшь природу тревоги простым языком: чем она отличается от страха, зачем она вообще нужна и когда начинает отравлять жизнь. — поймёшь, что именно вовне (новости, окружение, ритм жизни) и внутри (мысли, убеждения) раскачивает внутреннюю лодку. — освоишь 3-4 простых и эффективных техники, чтобы «заземлить» себя здесь и сейчас, когда накатывает паника или беспокойство. — обсудишь, как выстроить свою жизнь и режим, чтобы тревоге в ней оставалось меньше места. Поговоришь о ресурсах, границах и экологии мыслей. Что ты получишь в результате? — понимание механизмов своей тревоги — а значит, контроль над ней. — набор рабочих инструментов для самопомощи в тревожные моменты. — чёткий план из 2-3 шагов, чтобы начать снижать общий уровень тревоги в своей жизни. — опыт разделённого чувства. — увидишь, что ты не одинок, и это само по себе успокаивает. — ответы на вопросы в доверительной, неосуждающей атмосфере. Будешь пить успокаивающий травяной чай, делиться опытом и собирать свой «антитревожный» чемоданчик на будущее.