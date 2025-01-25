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Trblz band

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В живом исполнении большого бэнда Trblz прозвучит музыка в стиле Funk, Hip-hop, R&B, Soul. Лучшего повода для хорошей вечеринки в любимом месте сложно придумать. Музыкальная программа вечера будет насыщенной: от James Brown до Bruno Mars, от Stevie Wonder до Snoop Dogg и Justin Timberlake, так что каждый гость найдет для себя музыку по вкусу. Тебя ждёт не только возможность послушать музыку в живом исполнении, но полноценно оторваться вместе с артистами, ведь танцпол займет большую часть пространства!

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