В живом исполнении большого бэнда Trblz прозвучит музыка в стиле Funk, Hip-hop, R&B, Soul. Лучшего повода для хорошей вечеринки в любимом месте сложно придумать. Музыкальная программа вечера будет насыщенной: от James Brown до Bruno Mars, от Stevie Wonder до Snoop Dogg и Justin Timberlake, так что каждый гость найдет для себя музыку по вкусу. Тебя ждёт не только возможность послушать музыку в живом исполнении, но полноценно оторваться вместе с артистами, ведь танцпол займет большую часть пространства!