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TRBLZ band

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт группы в привычном для бэнда тесном пространстве шумного бара. TRBLZ band — это коллектив из 8 профессиональных музыкантов, объединенных любовью к черной музыке и стремлением каждый свой концерт превратить в настоящий праздник. В живом исполнении большого бэнда прозвучит музыка в стиле Funk, Hip-hop, R&B, Soul. Лучшего повода для хорошей вечеринки в любимом месте сложно придумать. Музыкальная программа вечера будет насыщенной: от James Brown до Bruno Mars, от Stevie Wonder до Snoop Dogg и Justin Timberlake, так что каждый гость найдет для себя музыку по вкусу. Тебя ждет не просто возможность послушать музыку в живом исполнении, но полноценно оторваться вместе с артистами, ведь танцпол займет большую часть пространства.

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