Тот самый плов
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под руководством шеф-повара приготовим настоящий узбекский плов. Что тебя ждёт? Шеф-повар расскажет как правильно приготовить плов, чтобы он не получился рисовой кашей; Узнаешь все варианты приготовления плова и разберёшься во всех его тонкостях; Научишься делать легкий узбекский салат, который дополнит любой ужин; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Праздничный плов; Салат Ачучук.
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