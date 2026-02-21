Под руководством шеф-повара приготовим настоящий узбекский плов. Что тебя ждёт? Шеф-повар расскажет как правильно приготовить плов, чтобы он не получился рисовой кашей; Узнаешь все варианты приготовления плова и разберёшься во всех его тонкостях; Научишься делать легкий узбекский салат, который дополнит любой ужин; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Праздничный плов; Салат Ачучук.