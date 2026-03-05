Дегустация розовых вин с Евгением Кушевым. В этот вечер ты отправишься в путешествие по самым выразительным стилям розовых вин — от классики Прованса до яркого Нового Света. В программе — 5 курсов и лёгкие закуски, идеально подобранные к каждому вину: Uva Vallis Levitas 2023 (Крым) — крымское розе от молодых и талантливых виноделов. Свежий взгляд на локальный терруар, деликатная ягода и живая кислотность. Gruber Roschitz 2022 (Австрия) — органическое розе в ньюскульном стиле. Энергичное, гастрономичное, с характерной минеральностью. Torpez Petit Bravade 2021 (Прованс) — предельно традиционный и изящный прованский стиль: тонкий аромат, сухость и утончённая структура. Scaia Rosato 2021 (Южная Италия) — темпераментный представитель юга от именитой винодельни: сочность, спелая ягода и мягкое послевкусие. Bellingham Berry Bush 2024 (ЮАР) — новосветский, яркий и солнечный стиль розе с насыщенным фруктовым профилем. Это будет вечер контрастов и нюансов: поговоришь о технологиях производства, различиях терруаров и о том, как меняется характер розе в зависимости от страны и философии винодела.