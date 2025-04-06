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Тима ищет свет

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже lo-fi ритмами. Третий альбом «зеркало» был выделен критиками и стал одним из главных музыкальных открытий 2021 года. Творчество Тимы любят не только за находчивую музыку и тексты, но также за уникальную атмосферу на его концертах, где зрителей всегда ждёт драйв, шоу и завораживающее выступление артиста.

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