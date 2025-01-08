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Терапевтическая художественная практика: «Снежная Королева»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Анализ воздействия сказок на картину мира и жизненную позицию человека. Впитывая мудрость сказок с детства, люди формируют своё мировоззрение и поведенческие роли. Сказки, словно гобелен, сотканный из нитей традиций, становятся частью коллективного сознания, влияя на представление человека о себе и о мире вокруг. Они рисуют яркие картины и вплетают их в ткань твоего существа, формируя жизненные позиции и направляя твой путь. Каким же образом сказка влияет на картину мира человека? Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на терапевтическую арт-практику, где ты разберёшь знаки и символы сказки Андерсена «Снежная Королева» и создашь собственные иллюстрации к данному произведению. Будешь работать в технике графика на акварельной бумаге/смешанная техника. Практика подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari

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