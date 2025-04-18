Терапевтическая художественная практика: «Божественная комедия»
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
На занятии погрузишься в символический и психологический анализ каждого круга Ада, раскроешь визуальные образы греха в живописи Северного Возрождения и изучишь парадоксальные-положительные аспекты греха через художественную практику. Для этого воспользуешься визуальным тестом, основанным на юнгианском методе анализа архетипа «Тени». Практика подходит для любого уровня художественной подготовки. В «Божественной комедии» Данте Алигьери Ад предстает как поразительно многослойная картина человеческих грехов и их неотвратимых последствий. Девять кругов Ада, каждый предназначенный для определённой категории грешников, образуют иерархию зла. Путешествуя по кругам Данте созерцает ужасающие страдания, уготованные тем, кто при жизни преступил против божественного закона, визуализируя неизбежность воздаяния за грехи различной степени тяжести. Запись в тг: https://t.me/azermari
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