Нарочитая деформация реальности в картинах Босха — сознательный художественный приём, передающий глубокие философские и религиозные идеи. Фантастические существа и сюрреалистические композиции — символы, аллегории, призванные усилить эмоциональное воздействие и заставить зрителя переосмыслить моральные ценности и человеческую природу. Погрузись в мир гротеска и сюрреализма Северного Возрождения! На арт-вечере ты исследуешь эстетику безобразного, рассмотришь, как художники использовали гротеск для усиления эмоционального воздействия, и как реальность переплетается с фантазией в повседневной жизни. В художественной практике создашь собственных уникальных чудовищ в миниатюре. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.