Выбор редакции
Тени и Демоны Иеронима Босха: анализ эстетики безобразного
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Нарочитая деформация реальности в картинах Босха — сознательный художественный приём, передающий глубокие философские и религиозные идеи. Фантастические существа и сюрреалистические композиции — символы, аллегории, призванные усилить эмоциональное воздействие и заставить зрителя переосмыслить моральные ценности и человеческую природу. Погрузись в мир гротеска и сюрреализма Северного Возрождения! На арт-вечере ты исследуешь эстетику безобразного, рассмотришь, как художники использовали гротеск для усиления эмоционального воздействия, и как реальность переплетается с фантазией в повседневной жизни. В художественной практике создашь собственных уникальных чудовищ в миниатюре. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.
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