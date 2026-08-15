Мастер-класс по приготовлению блюд азиатской кухни. Что тебя ждёт? Познакомишься с Тайской кухней. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню. Узнаешь, какие специи дают невероятный вкус супа Том Ям. Самостоятельно приготовишь традиционный тайский десерт. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Том Ям Кунг; Тайский жёлтый карри с креветками и кальмаром; Тайские блинчики роти с бананом и мороженым.