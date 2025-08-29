Эстетический арт-вечер. В основе революционного метода лежала захватывающая игра света и тени, достигаемая благодаря смелому применению раздельных, пульсирующих мазков и чистых, не смешанных на палитре красок. В эпоху стремительных перемен художники-импрессионисты стремились выразить мимолётные эмоции, запечатлевая их в ускользающем мгновении. Во время дегустации белого вина и фруктов совершишь глубокое погружение в историю возникновения этого визуального мгновения. Проследишь его эволюцию сквозь воздушные образы балерин Эдгара Дега, празднуя жизнерадостность парижской буржуазии на полотнах Огюста Ренуара и растворишься в безмятежности водяных лилий Клода Моне. Углубишься в концепцию и философию впечатления создавая импрессионистический пейзаж. Запись в тг.