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Тайны французского импрессионизма

Экспериментальная художественная студия Льва Хабарова, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Эстетический арт-вечер. В основе революционного метода лежала захватывающая игра света и тени, достигаемая благодаря смелому применению раздельных, пульсирующих мазков и чистых, не смешанных на палитре красок. В эпоху стремительных перемен художники-импрессионисты стремились выразить мимолётные эмоции, запечатлевая их в ускользающем мгновении. Во время дегустации белого вина и фруктов совершишь глубокое погружение в историю возникновения этого визуального мгновения. Проследишь его эволюцию сквозь воздушные образы балерин Эдгара Дега, празднуя жизнерадостность парижской буржуазии на полотнах Огюста Ренуара и растворишься в безмятежности водяных лилий Клода Моне. Углубишься в концепцию и философию впечатления создавая импрессионистический пейзаж. Запись в тг.

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