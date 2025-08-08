Панк-рок кавершоу. Я в маске рыжей обезьяны на праздник к вам попасть мечтал... Приходи в уютный трактир всех ведьм, вурдалаков, пиратов и графинь! Отметь день рождения Михаила Горшенева вместе с Тайной Театра, спой любимые песни и пей вино хоббитов. А ещё ребята отметят 5-илетие коллектива.