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Тайна Театра: ДР Горшка в Нирване

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Панк-рок кавершоу. Я в маске рыжей обезьяны на праздник к вам попасть мечтал... Приходи в уютный трактир всех ведьм, вурдалаков, пиратов и графинь! Отметь день рождения Михаила Горшенева вместе с Тайной Театра, спой любимые песни и пей вино хоббитов. А ещё ребята отметят 5-илетие коллектива.

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