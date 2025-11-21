Танцплощадка - музыка, которая не стареет, танцы, которые не кончаются. Ты возвратишься в эпоху 80х90х, когда кассеты крутились до утра, а танцы были искреннее, чем слова. Помнишь, как пульс учащался с первых нот «Комбинации» и «Ласкового мая»? 21 ноября на Танцплощадке: - Хиты 80-х и 90-х от Modern Talking и Алёны Апиной до Отпетых мошенников и Britney Spears - Медляки, на которых снова можно поверить в любовь. - Беспроигрышная лотерея для всех купивших столики - Яркий маскот вечеринки - для танцев, обнимашек и ярких фото - Атмосфера, где каждый танец — как откровение. Приходи в своём стиле — от джинсов «варёнок» до блестящих пиджаков.