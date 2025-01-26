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Таланты и покойники. TheatreHD

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Спектакли

Про событие

Кинопоказ оперы-балета «Таланты и покойники в постановке театра Московский драматический театр им. А. С. Пушкина. Главный герой пьесы молодой художник Жан-Франсуа Милле еле-еле сводит концы с концами. Его работы не продаются, семья его невесты в должниках у проходимца, а друзья-художники, с которыми он делит богемную парижскую мансарду, еще большие неудачники, чем он сам. Рецепт спасения невольно подсказывает один из потенциальных покупателей — живые художники ценятся недорого, но стоит автору умереть, как цены на его картины немедленно подскакивают. Друзья решаются на веселое мошенничество: они решают объявить Милле сначала неизлечимо больным, а потом и покойником, самого же художника решено переодеть в его вымышленную сестру, которой теперь предстоит распродавать работы брата...

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