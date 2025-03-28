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Сюзанна

Нирвана
улица Шевченко, 9

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от 1800₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Российская певица, композитор, мама. Первую известность получила после выступления на «Х-Факторе» с кавером на песню Beyonce - Halo. С 2020 занимается сольным творчеством совместно с московским продюсером и композитором Никитой Каменским. Концерты Сюзанны уникальны живым исполнением, невероятным вокалом и тёплой атмосферой. На большом сольном концерте исполнительницы будут исполнены как уже полюбившиеся треки с альбомов 2020-2024 годов, так и новые релизы этого года.

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