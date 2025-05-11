Сырный переполох
Уральский Игровой Клуб, улица 8 Марта, 95
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 8+
Игры
Про событие
Запоминай: мышь ест сыр, кот ловит мышь, пёс прогоняет кота, хозяин таверны выгоняет всех… и только крысиный король пирует, не взирая ни на что. Так сколько сыра на столе? Эй, это мой жетон!.. Если ты ничего не понял — не беда, так и задумано. Ведь это Сырный Переполох — самая стремительная, азартная и порой даже конфликтная логическая игра, которую ты видел. С 8 по 11 мая в УИКлубе действует тариф для праздников. В эти дни стоп-чек составит 600 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров действует скидка 20%. Регистрация обязательна, оплата на месте.
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