Запоминай: мышь ест сыр, кот ловит мышь, пёс прогоняет кота, хозяин таверны выгоняет всех… и только крысиный король пирует, не взирая ни на что. Так сколько сыра на столе? Эй, это мой жетон!.. Если ты ничего не понял — не беда, так и задумано. Ведь это Сырный Переполох — самая стремительная, азартная и порой даже конфликтная логическая игра, которую ты видел. С 8 по 11 мая в УИКлубе действует тариф для праздников. В эти дни стоп-чек составит 600 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров действует скидка 20%. Регистрация обязательна, оплата на месте.