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Сырный переполох

Уральский Игровой Клуб, улица 8 Марта, 95

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 8+
Игры

Про событие

Запоминай: мышь ест сыр, кот ловит мышь, пёс прогоняет кота, хозяин таверны выгоняет всех… и только крысиный король пирует, не взирая ни на что. Так сколько сыра на столе? Эй, это мой жетон!.. Если ты ничего не понял — не беда, так и задумано. Ведь это Сырный Переполох — самая стремительная, азартная и порой даже конфликтная логическая игра, которую ты видел. С 8 по 11 мая в УИКлубе действует тариф для праздников. В эти дни стоп-чек составит 600 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров действует скидка 20%. Регистрация обязательна, оплата на месте.

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