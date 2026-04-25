Своя игра на районе
Фридом апарт-отель, Комвузовская улица, 21В
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
В эту субботу приходи на «Свою игру» от команды Пионерка&Ко. Будут вопросы, в которых легко узнать район и себя: — про Пионерку и её знакомые места; — про сообщества и людей вокруг; — про дома, соседство и городскую жизнь; — про мемы, котиков и мемных котиков. Формат простой, участники соберутся в команды, будут обсуждать, спорить, угадывать и хорошо проводить время.
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