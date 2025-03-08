В рамках Урал Маркета пройдёт интересное мероприятие от арт-группы «Среда». Ты можешь принести любое свое искусство или искусство из личной коллекции, которое стало неактуально и, теперь ты можешь продать его по приемлемым ценам. Правила свопа: Принеси стикеры, открытки, графику, живопись, авторские украшения, керамику, авторский текстиль, скульптуру, материалы для создания искусства и тд., не более 5 предметов искусства. Взамен вты получишь фишки. Прием и оценка творчества с 14:00 до 16:00 Кураторы на стенде обязательно тебе помогут! С 16:00 до 18:00 пройдет сам своп и обмен искусством. Не Своп — это возможность принести свое искусство на продажу, с целью благотворительности. Их смогут приобрести все желающие, а вырученные деньги будут отправлены волонтерам на очистку Черного моря.