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Своп/Не своп искусства

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
улица Горького, 4А

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

В рамках Урал Маркета пройдёт интересное мероприятие от арт-группы «Среда». Ты можешь принести любое свое искусство или искусство из личной коллекции, которое стало неактуально и, теперь ты можешь продать его по приемлемым ценам. Правила свопа: Принеси стикеры, открытки, графику, живопись, авторские украшения, керамику, авторский текстиль, скульптуру, материалы для создания искусства и тд., не более 5 предметов искусства. Взамен вты получишь фишки. Прием и оценка творчества с 14:00 до 16:00 Кураторы на стенде обязательно тебе помогут! С 16:00 до 18:00 пройдет сам своп и обмен искусством. Не Своп — это возможность принести свое искусство на продажу, с целью благотворительности. Их смогут приобрести все желающие, а вырученные деньги будут отправлены волонтерам на очистку Черного моря.

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