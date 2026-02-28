Пора обновить гардероб. Своп позволит избавиться от тех самых вещей, которые давно пылятся и ждут своего часа, а также поможет освободить пространство для чего-то нового. Приноси вещи, взамен можно взять что-то другое. Также можно приносить украшения, ремни и тд. Без обуви. Главное условие — в хорошем состоянии, чистое. Всё, что останется с мероприятия, будет отдано в проект «Вещь добра» или в коллектив «Шурум-Бурум». Важно: Вещи не продаются. Мероприятие без прямого обмена. Что это значит? Приноси вещи, бери что-то другое. Не нужно договариваться и платить.