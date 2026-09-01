Разбирай шкафы и принос то, что больше не носится, но всё ещё хорошее: одежду, сумки, украшения, книги — да всё, что жалко выбросить и радостно отдать. Приносишь сколько угодно — берёшь сколько хочешь. ничего не продаётся, всё бесплатно. Чем больше вещей уйдёт в новые руки, тем лучше. Будет музыка, чай и много разговоров. Приходи сам и зови друзей — вместе веселее. пожалуйста, не приноси на своп обувь. Вход: пожертвование