ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Своп одежды + рейл по сотке

Центр города
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Весна — пора обновления, и тебе подскажут с чего начать! Приступи к разбору гардероба на свопе одежды и распродаже вещей по 100 рублей! Для тебя отобрали лютые лоты, а следующий ход за тобой. Мало кто знает, но правила свопа очень просты: — приноси одну или несколько вещей, — выбирай взамен другие вещи, — уходи довольный и счастливый. На случай, если тебе покажется мало (а мало не покажется), то всегда можно урвать отборный хайп за 100 рублей!

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста