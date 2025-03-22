Весна — пора обновления, и тебе подскажут с чего начать! Приступи к разбору гардероба на свопе одежды и распродаже вещей по 100 рублей! Для тебя отобрали лютые лоты, а следующий ход за тобой. Мало кто знает, но правила свопа очень просты: — приноси одну или несколько вещей, — выбирай взамен другие вещи, — уходи довольный и счастливый. На случай, если тебе покажется мало (а мало не покажется), то всегда можно урвать отборный хайп за 100 рублей!