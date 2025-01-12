Ну что, подними руку, если уже получил в подарок на новогодние праздники какие-то бесполезные штучки! Может, тебе подарили гель для душа с нелюбимым ароматом? Или свечку в виде змеи, а ты не любишь их жечь? Или книгу, которая у тебя уже есть? А может, футболку не по размеру? Всё это точно может пригодиться! Даже если не тебе, то кому-то, кто любит еловую отдушку, носит размер М или обожает свечи любых форм и размеров. Поэтому приходи на обмен ненужными подарками! Приноси новые (!) вещи, которые подарили, но они оказались для тебя некстати. Это должны быть новые предметы, например: - если одежда, носки или аксессуары, то с биркой (и, соответственно, неношенные), - если косметика, то неиспользованная, - если пищевые продукты (например, коробка конфет), то нераспакованные. Перед приёмом организаторы отсмотрят все принесённые подарки, чтобы они соответствовали условиям и чтобы все могли отдать и забрать тоже что-то хорошее, пусть и ненужное кому-то. План на 12 января такой: с 13:00 до 14:00 — приём для обмена с 14:00 до 15:00 — обмен До встречи и пусть все подарочки найдут своих людей!