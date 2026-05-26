Неси всю свою красоту в любом количестве и меняйся-меняйся-меняйся. Что нести: бижутерию (кольца, серьги, бусы, подвесы, кулоны, броши), ремни, сумки, кошельки, визитницы, зонты, солнцезащитные очки, шарфы, банданы, палантины, перчатки, блестки, закрытую (!) косметику, парфюмерию, закрытые маски для лица, кокошники, баски, клатчи, кисти, кепки, можно ювелирку, если хочется. Все предметы должны быть в идеальном и хорошем состоянии, без дыр, пятен или каких-либо других повреждений. Кисти и спонжи должны быть почищены, если косметика или чулки, то только в закрыт упаковках. Знаешь, бывает, купила в эйфории и так и не открыла. Приноси всё то, что не пригодилось, но при этом хочется передать другому, а взамен отхватить другое классное нужное. В процессе свопа как всегда будешь пить чай, лопать сладости, рассказывать истории, шутки шутить. Традиционно — викторина по теме свопа с призом в виде сертификата на встречи.