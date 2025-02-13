Свободное движение. Раскрепощение и снятие напряжения
Ленина, 50а, 501
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Про событие
Уделять внимание своему телу, чувствовать его (даже те зоны, которые порой не замечаешь), проявлять себя через движение, отпустить контроль, быть «здесь и сейчас» — всему этому есть место встречи. Здесь можно быть собой, собой среди других. На практике расслабишь тело и умный ум, сбросишь стресс и груз ежедневных задач. Ведущая: Лариса Лешонок, психолог. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи