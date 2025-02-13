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Свободное движение. Раскрепощение и снятие напряжения

Встречи
Ленина, 50а, 501

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Уделять внимание своему телу, чувствовать его (даже те зоны, которые порой не замечаешь), проявлять себя через движение, отпустить контроль, быть «здесь и сейчас» — всему этому есть место встречи. Здесь можно быть собой, собой среди других. На практике расслабишь тело и умный ум, сбросишь стресс и груз ежедневных задач. Ведущая: Лариса Лешонок, психолог. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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