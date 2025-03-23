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Свити

улица Тургенева, 13

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от 150₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки
Фестивали

Про событие

Новый арт-маркет города! Самый цитрусовый арт-маркет Екатеринбурга откроет свои двери уже совсем скоро. Тебя ждут: -Множество авторов с оригинальным мерчом. -Квест с замечательными призами в виде эксклюзивного мерча мероприятия. -Чилл-зона, где можно отдохнуть во время маркета. -Подарки к каждому билету. -Творческая атмосфера на протяжении всего дня. Для покупки билета необходимо написать в личные сообщения группы, указав тип выбранного билета. Подарки к билетам можно получить в день мероприятия на входе.

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