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Если ты скучал по тяжёлому, мрачному звуку, слэму и концертам, где адреналин бьёт через край, тогда тебя приглашают в сумрак, который накроет Нирвану 18 июля. Шесть мощных метал команд различной степени тяжести, тонны драйва, мрачная атмосфера и музыка, которая не оставит шансов устоять на месте. На сцене: Mortem Death INEEYY NaN ASTY ADRENALINNEN ТРУПИСЕЦК
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