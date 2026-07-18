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Сумрак

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Если ты скучал по тяжёлому, мрачному звуку, слэму и концертам, где адреналин бьёт через край, тогда тебя приглашают в сумрак, который накроет Нирвану 18 июля. Шесть мощных метал команд различной степени тяжести, тонны драйва, мрачная атмосфера и музыка, которая не оставит шансов устоять на месте. На сцене: Mortem Death INEEYY NaN ASTY ADRENALINNEN ТРУПИСЕЦК

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