Summer Of Haze
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В середине марта возвращается электронный продюсер, плавающий в глубинах витчхауса и чиллвейва, козырь музыкального лейбла Hyperboloid. Ламповый Summer Of Haze с новыми треками и проверенными.
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