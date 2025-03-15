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Summer Of Haze

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В середине марта возвращается электронный продюсер, плавающий в глубинах витчхауса и чиллвейва, козырь музыкального лейбла Hyperboloid. Ламповый Summer Of Haze с новыми треками и проверенными.

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