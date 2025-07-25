CLOUD / ASTRAL будут крутить треки так, что тебе захочется влюбиться в бармена, в лучшую подругу, в бывшего, в музыку — все сразу или по очереди. Тебя ждут: — музыка для «где мой бывший, я его простила». — обнимашки в дыму. — первый поцелуй (или третий — тут не осуждают). — в сторис летит «summer vibes», а ты будто снова 17-летняя влюблённая дура. — коктейли вкуснее, если с чужих губ. — танцы до рассвета и первые взгляды, которые уже значат слишком много. Лето — это не погода, это состояние влюблённости. Приходи на свидание с летом. Dress hot. Dance wild. Love loud. Девушки — вход бесплатно.