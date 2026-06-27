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Субботняя вечеринка

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мировое правительство согласовало блеск дискошара в твоих глазах. Бипиэм счетчик будет управляться по Второму закону Ньютона. Жанровые предпочтения на этот день: хаус, тек, гетто, джек, нью бит, синт-вейв, бэйс. Скобка закрывается. DJ Pak Nikita Gap neyaneyane Кирилл Самойлов Вход свободный.

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