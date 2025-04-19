Возраст 14+
Про событие
Наведи порядок в любимом тутике! Пришедшие будут мыть полы, подметать ковры. Максим принесёт промышленный фен, попытаешься расклеить окна. Хозяин дома заплатит 2к за уборку территории от листьев, а организаторы их отправят на аренду; будет весело короче. Приходи, поwalуста, котик. Перчатки бери, если есть!
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