ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Субботни4ек

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Наведи порядок в любимом тутике! Пришедшие будут мыть полы, подметать ковры. Максим принесёт промышленный фен, попытаешься расклеить окна. Хозяин дома заплатит 2к за уборку территории от листьев, а организаторы их отправят на аренду; будет весело короче. Приходи, поwalуста, котик. Перчатки бери, если есть!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста