Наведи порядок в любимом тутике! Пришедшие будут мыть полы, подметать ковры. Максим принесёт промышленный фен, попытаешься расклеить окна. Хозяин дома заплатит 2к за уборку территории от листьев, а организаторы их отправят на аренду; будет весело короче. Приходи, поwalуста, котик. Перчатки бери, если есть!