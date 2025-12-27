Гирлянды уже загораются раньше сумерек, и в воздухе висит то самое предновогоднее чувство — когда хочется танцевать, смеяться и начинать новую главу так, будто весь мир за тебя. Именно с этим настроением «Свобода» открывает праздничный сезон — громкой, теплой и самой атмосферной студенческой ёлкой. Что ждёт в эту волшебную ночь: — CLOUD | ASTRAL | MAY B — постоянная команда, которая закроет этот год так, что ты запомнишь его до следующего декабря. — MC Teddy в роли Деда Мороза — будет дарить настроение, рифмы и… новогодние подарки. — Сладкие подарки, коктейли и скидки в баре на VIP-зоне — сладкие наборы для тех, кто хочет праздника на максималках. — Розыгрыш кастомного адвент-календаря — участники сами его создадут, наполнят секретами, плюшками, мерчем и возможностями, которые каждый день будут открывать новый сюрприз. — Фотозона — чтобы весь декабрь твоя лента сияла как ёлка. — Ну и по классике: бирпонг, морской бой, временные тату, сладкая вата и куча полюбившихся за этот год вещей. Плюс подарок первым 50 гостям— бокал шампанского, чтобы вечер стартовал красиво. Вход по студенческому — бесплатно.