Часовой маршрут, который Алексей лишь единожды показывал на ре-открытии «Центра города», не только про арт, который задумывался автором, но и про отбитые вещи в городской среде, которые вдохновляют лично его. А после лекция «Странные реальности», где он покажет свой топ крейзи уличного арта. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг. Полная предоплата.