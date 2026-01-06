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Стрит-арт с Алексеем Шаховым: «Странные реальности»

Место встречи будет сообщено после бронирования

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700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Часовой маршрут, который Алексей лишь единожды показывал на ре-открытии «Центра города», не только про арт, который задумывался автором, но и про отбитые вещи в городской среде, которые вдохновляют лично его. А после лекция «Странные реальности», где он покажет свой топ крейзи уличного арта. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг. Полная предоплата.

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