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  1. Екатеринбург
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Страшное искусство

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Искусство умеет не только восхищать, но и пугать. Адские видения Босха, «Сатурн, пожирающий своего сына» Гойи, «Кошмар» Фюсли, «Крик» Мунка — эти работы тревожат зрителей веками. Накануне Хэллоуина поговоришь о самых жутких произведениях в истории искусства: что изображено на этих картинах, какие страхи эпохи в них отразились и почему художники обращались к тёмной стороне человеческой души. И заодно разберёшься, почему людям так нравится бояться. Лектор: Елена Белкина — искусствовед, занимается искусством более 7 лет.

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