Искусство умеет не только восхищать, но и пугать. Адские видения Босха, «Сатурн, пожирающий своего сына» Гойи, «Кошмар» Фюсли, «Крик» Мунка — эти работы тревожат зрителей веками. Накануне Хэллоуина поговоришь о самых жутких произведениях в истории искусства: что изображено на этих картинах, какие страхи эпохи в них отразились и почему художники обращались к тёмной стороне человеческой души. И заодно разберёшься, почему людям так нравится бояться. Лектор: Елена Белкина — искусствовед, занимается искусством более 7 лет.