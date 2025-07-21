Странная миссис Сэвидж
улица 8 Марта, 8
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Завершение:
от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Главная героиня – миссис Сэвидж – оказывается в клинике, куда ее помещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами и им непонятно желание матери делать людей счастливыми... В «Светлые грёзы», так называется клиника, миссис Сэвидж встречается с другими пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее и добрее. Борьба искренности и доброты против реальности современного мира. Спектакль «Странная миссис Сэвидж– добрая сказка для взрослых. Режиссер-педагог - Вавилова Лариса Ивановна Продюсер - Аксёнов Артём Александрович
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