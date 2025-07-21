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Странная миссис Сэвидж

Дом Актёра
улица 8 Марта, 8

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Главная героиня – миссис Сэвидж – оказывается в клинике, куда ее помещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами и им непонятно желание матери делать людей счастливыми... В «Светлые грёзы», так называется клиника, миссис Сэвидж встречается с другими пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее и добрее. Борьба искренности и доброты против реальности современного мира. Спектакль «Странная миссис Сэвидж– добрая сказка для взрослых. Режиссер-педагог - Вавилова Лариса Ивановна Продюсер - Аксёнов Артём Александрович

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