Главная героиня – миссис Сэвидж – оказывается в клинике, куда ее помещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами и им непонятно желание матери делать людей счастливыми... В «Светлые грёзы», так называется клиника, миссис Сэвидж встречается с другими пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее и добрее. Борьба искренности и доброты против реальности современного мира. Спектакль «Странная миссис Сэвидж– добрая сказка для взрослых. Режиссер-педагог - Вавилова Лариса Ивановна Продюсер - Аксёнов Артём Александрович