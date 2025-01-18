Stone Deo & Conflict, Quass, 2AM
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Птичка на хвосте принесла справедливую информацию: суббота будет посвящена расторопным жанрам танцевальной музыки. От бэйса до брейкбита через соседние континуумы. Но начало будет плавным — за вормапный слот ухватятся братья Stone Deo и Conflict, а затем чирикать фейдерами будут 2AM и Quass. Не пропорхай! Вход свободный.
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