Птичка на хвосте принесла справедливую информацию: суббота будет посвящена расторопным жанрам танцевальной музыки. От бэйса до брейкбита через соседние континуумы. Но начало будет плавным — за вормапный слот ухватятся братья Stone Deo и Conflict, а затем чирикать фейдерами будут 2AM и Quass. Не пропорхай! Вход свободный.