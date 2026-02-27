Игра-настольгия в стенах особняка. Немного напоминает ту самую телевизионную, но наполнена авторским взглядом, новыми смыслами и полностью адаптирована для дружеской вечеринки, а вопросы и ответы аудитории — отдельный вид искусства. Да-да, здесь всё по-честному, каждый месяц проводятся опросы для новых игр. Длительность: 2 — 2.5 часа с перерывом Количество участников: 6 — 14 Темы: первый раунд «общий», второй слегка «hot», февраль все-таки. Две сборные команды. С собой можно приносить любимые напитки, пробкового сбора нет.