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Сто к одному: почти интеллектуальная игра

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра-настольгия в стенах особняка. Немного напоминает ту самую телевизионную, но наполнена авторским взглядом, новыми смыслами и полностью адаптирована для дружеской вечеринки, а вопросы и ответы аудитории — отдельный вид искусства. Да-да, здесь всё по-честному, каждый месяц проводятся опросы для новых игр. Длительность: 2 — 2.5 часа с перерывом Количество участников: 6 — 14 Темы: первый раунд «общий», второй слегка «hot», февраль все-таки. Две сборные команды. С собой можно приносить любимые напитки, пробкового сбора нет.

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