Мастер-класс по стейкам из двух видов мяса + пять соусов к ним под бокал вина. Работа в группах до 12 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь стейк из премиального отруба говядины, а также много различных соусов к нему! Узнаешь техники приготовления корейки на кости. Сам пожаришь свой стейк. Научишься определять прожарки, подготавливать мясо и правильно обжаривать до сочного вкуса. Узнаешь о различных степенях прожарки, правильной подготовке мяса, а также как выбрать качественное мясо и где его купить. Узнаешь об инвентаре и инструментах для приготовления вкусных стейков. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Стейк из говядины филе миньон с мятым картофелем и медовой морковью, Корейка свиная на кости с кукурузой гриль, Соусы: барбекю, сливочно-горчичный, чесночный, сливочно-грибной и сальса.