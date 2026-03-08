Подо мной сцена, Стендап 8… Ой, известный репер в глаз попал, а на самом деле Стендап 8 — это шоу, где восемь комиков будут рассказывать свои лучшие шутки и заряжать тебя позитивом в Новом Году. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.