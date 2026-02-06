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Стеклянное сердечко в технике фьюзинг

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь кулон или брошь в форме сердца из цветного художественного стекла. Сможешь вырезать любую форму и наполнить её по своему желанию. По окончанию мастер-класса работы участников отправляются в специальную печь для спекания на сутки. После будет добавлена фурнитура. Забрать изделия можно будет через 2-3 дня. Все материалы включены в стоимость.

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