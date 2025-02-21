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Stasya, Serejz, DJ Pak

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь звезды подмигивают на небосклоне имениннице Стасе, ведь ее сет в эту ночь откроет дверцу в пространный Wonderland — парк развлечений с онли позитив вайбс и танцами. Восторгаться стране чудес без тормозов вместе с ней будут DJ Pak, Serejz, поклонники, почитатели и самые разные авантюристы. Вход свободный.

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