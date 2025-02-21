В эту ночь звезды подмигивают на небосклоне имениннице Стасе, ведь ее сет в эту ночь откроет дверцу в пространный Wonderland — парк развлечений с онли позитив вайбс и танцами. Восторгаться стране чудес без тормозов вместе с ней будут DJ Pak, Serejz, поклонники, почитатели и самые разные авантюристы. Вход свободный.