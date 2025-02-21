Stasya, Serejz, DJ Pak
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту ночь звезды подмигивают на небосклоне имениннице Стасе, ведь ее сет в эту ночь откроет дверцу в пространный Wonderland — парк развлечений с онли позитив вайбс и танцами. Восторгаться стране чудес без тормозов вместе с ней будут DJ Pak, Serejz, поклонники, почитатели и самые разные авантюристы. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи