Занимательный велосипедный заезд по спортивной истории Урала. Перемещайся вместе с командой от точки к точке, отвечай на вопросы, получай подсказки и доберись до финиша первым, ответив правильно на максимальное количество вопросов. Что требуется для участия? Команда от 2 до 6 человек. Важно, чтобы у каждого участника был велосипед — количество колес любое. В идеале в каждой команде должны быть не только спортсмены, но и эрудиты, иначе кто будет решать те загадки, что ждут гонщиков на пути? Как будет проходить заезд? • Масс-старт состоится на площади перед КРК «Уралец». Именно там каждая команда получит путевые листы с маршрутами, которые приведут их к загадкам — QR-кодам, в которых зашифрованы чек-поинты. • Разгадывая загадки, команды найдут чекпоинты, через которые необходимо проехать и зафиксировать посещение на общем командном фото. • Все загадки буду касаться спортивной истории Екатеринбурга. Командам разрешено будет пользоваться подсказками из интернета и навигаторами. • Пит-стоп ждет райдеров на экваторе гонки — в баре «Молодость». А финиш — в баре «Самоцвет». Здесь пройдет сверка фото-ответов и состоится церемония награждения. А еще здесь наездников угостят напитками от пивоварни Berkana и водой от Vista. • Судьи определят победителей, учитывая правильность ответов, скорость команды на маршруте, также дополнительные баллы можно получить за креативность фотографий для отчетов. Стоимость участия: 700 рублей с участника. Команда платит столько раз по 700 рублей, сколько в ней участников. Призы 1 место — три ящика пива Berkana, 2 место — два ящика пива Berkana, 3 место — один ящик пива Berkana Важно! Организаторы просят соблюдать ПДД и быть внимательным по отношению к другим участникам движения. За злостные нарушения будет дисквалифицирована вся команда. Регистрация обязательна.