StandUp Прожарка — это мероприятие, где комики рассказывают жёсткие, возможно даже обидные шутки друг про друга, и не стесняются никаких тем. Ни одна мать не в безопасности в этот вечер. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.