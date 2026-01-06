ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

StandUp на опыте

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Формат, где выступают только опытные комики, которые зарекомендовали себя на многих открытых микрофонах. Здесь они проверяют свой материал перед выходом на большую сцену. На сцене у комиков гораздо больше времени, чем на открытом микрофоне, поэтому ты сможешь дольше наслаждаться шутками и узнать чуточку лучше юмористический стиль.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова
по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста