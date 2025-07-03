Два опытных комика объединились, чтобы рассказать свой лучший материал и сделать зрителям большое ха-ха! Ожидается незабываемая комедийная атмосфера. Комики: Толя Жилко и Миша Яготин Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.