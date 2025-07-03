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  1. Екатеринбург
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StandUp на двоих

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Два опытных комика объединились, чтобы рассказать свой лучший материал и сделать зрителям большое ха-ха! Ожидается незабываемая комедийная атмосфера. Комики: Толя Жилко и Миша Яготин Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.

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