Возраст 18+
Стендап
Про событие
Два опытных комика объединились, чтобы рассказать свой лучший материал и сделать зрителям большое ха-ха! Ожидается незабываемая комедийная атмосфера. Комики: Толя Жилко и Миша Яготин Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.
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