Мероприятие, где 9 комиков расскажут свои лучшие шутки, а самый смешной из них заберет денежный приз. Победителя выбирают зрители. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.