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StandUp Концерт Коли Хамьянова

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Коли Хамьянова — опытного комика из Екатеринбурга. Он расскажет час своих новых и проверенных шуток. Вход бесплатный, достаточно заказать что-нибудь в баре. На выходе будет возможность задонатить комику за концерт столько, сколько посчитаешь нужным. Двери открываются за полчаса до начала концерта. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.

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