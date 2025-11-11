StandUp Концерт Коли Хамьянова
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Коли Хамьянова — опытного комика из Екатеринбурга. Он расскажет час своих новых и проверенных шуток. Вход бесплатный, достаточно заказать что-нибудь в баре. На выходе будет возможность задонатить комику за концерт столько, сколько посчитаешь нужным. Двери открываются за полчаса до начала концерта. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.
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