Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где выступают только опытные комики, которые зарекомендовали себя на многих открытых микрофонах. Здесь они проверяют свой материал перед выходом на большую сцену. На сцене у комиков гораздо больше времени, чем на открытом микрофоне, поэтому ты сможешь дольше наслаждаться шутками и узнать чуточку лучше юмористический стиль.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи