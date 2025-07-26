Стало скучно, Моська, Внимание
улица Антона Валека, 12
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Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа «Стало скучно» едут туром по России в поддержку нового релиза. Поддержку им составят местные любимцы: — Моська, — Внимание. Двери: 19:00 Цена: первые 20 билетов по 600р. Остальные по 700р (на входе будет дороже).
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