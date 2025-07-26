ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Стало скучно, Моська, Внимание

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа «Стало скучно» едут туром по России в поддержку нового релиза. Поддержку им составят местные любимцы: — Моська, — Внимание. Двери: 19:00 Цена: первые 20 билетов по 600р. Остальные по 700р (на входе будет дороже).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста