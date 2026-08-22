Комфортный сплав по реке Реж, где ты проведёшь приятный уикенд и наполнишься положительными летними эмоциями. Старт в 08:30 у ТЦ Омега, далее путешествие начинается со знакомства по дороге до места старта. По приезде на локацию участников будет ждать приветственный бранч с закусками, инструктаж по технике безопасности, а далее — выход на воду. В первый день тебе предстоит проплыть около 15 км на катамаранах. Катамаран — плавательное средство состоит из двух продольных гондол и баллонов, придающих устойчивость. По пути будешь проводить время за разговорами и наблюдением потрясных видов. После того как причалишь на ночевку, будет походный ужин, проведёшь время у костра в приятной атмосфере. Ночевка в палатках по 2-3 человека. День 2. Неспешно проснёшься на завтрак и отправишься в путь. Тебя ждет приятный второй день со спокойной водой и завораживающим видами. Легко проведёшь день, высадишься в классных местах, при благоприятной погоде можно будет искупаться. Доходишь до финиша, собираешься и отправляешься домой с приятными воспоминаниями. Приезд в Екатеринбург ориентировочно в 21:00—22:00 к ТЦ Дирижабль. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. Непосредственно за 2 дня до путешествия, организаторы создадут беседу в Телеграм, где всё подробнее расскажут. Больше информации о маршруте — по кнопке «Купить Билет».